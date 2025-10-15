Причиной ДТП в Приамурье стало столкновение автобуса с легковым автомобилем

Автобус принадлежит одному из предприятий, уточнили в региональном УМВД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Автобус одного из предприятий, перевозивший 48 пассажиров, опрокинулся в Свободненском районе Амурской области из-за столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.