Причиной ДТП в Приамурье стало столкновение автобуса с легковым автомобилем

Автобус принадлежит одному из предприятий, уточнили в региональном УМВД
Редакция сайта ТАСС
15 октября, 23:29

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Автобус одного из предприятий, перевозивший 48 пассажиров, опрокинулся в Свободненском районе Амурской области из-за столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. 

