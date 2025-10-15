Причиной ДТП в Приамурье стало столкновение автобуса с легковым автомобилем
15 октября, 23:29
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Автобус одного из предприятий, перевозивший 48 пассажиров, опрокинулся в Свободненском районе Амурской области из-за столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения с легковым автомобилем опрокинулся автобус одного из предприятий, в котором передвигались 48 пассажиров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.