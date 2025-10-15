Руководитель вулканостанции сообщил о свечении в кратере на Ключевской Сопке

По оценкам ученых, извержение вулкана началось около двух недель назад, сообщил Юрий Демянчук

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Свечение в кратере в темное время суток наблюдается на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке, извержение которого, по оценкам ученых, началось около двух недель назад. Об этом ТАСС сообщил руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

"Мы наблюдаем слабую активность, ночью - свечение в районе кратера. Фиксируем мощную парогазовую деятельность над кромкой кратера, так что можно сказать, что это - полноценное извержение, начавшееся около двух недель назад. При этом сейсмическая активность пока слабая", - рассказал ученый.

За три дня вулкан Ключевской несколько раз выбросил пепел на высоту свыше 7 км. Сохраняется угроза пеплопадов в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.