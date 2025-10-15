На Чукотке опрокинулась маломерная баржа

Инцидент произошел во время подготовки к разгрузке угля

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Опрокидывание маломерной самоходной баржи произошло в селе Энурмино Чукотского района при подготовке к разгрузке угля. Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа.

"Сегодня в 05:30 (20:30 мск среды) в селе Энурмино Чукотского района опрокинулась маломерная самоходная баржа, принадлежащая ООО "МЗМ-Холдинг". Инцидент произошел во время подготовки к разгрузке угля. В результате данного инцидента нет пострадавших и погибших", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по транспортировке баржи на берег. После подъема будет проведена техническая экспертиза для оценки ее состояния, профессиональной пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации. Для продолжения работ по разгрузке угля для населения ведется поиск резервного судна.

Энурмино - национальное село на Чукотке на берегу Чукотского моря. В нем проживает около 300 человек.