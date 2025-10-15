На Камчатке машина "скорой" попала в ДТП

Это уже третий подобный случай за неделю, сообщили в краевом Минздраве

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВОСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи на Камчатке попала в ДТП, и это уже третье происшествие с медицинским спецтранспортом на дорогах края за неделю, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"Автомобиль попал в аварию в районе 26 км в Елизовском округе, по имеющейся информации, никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что это уже третье ДТП со "скорой" за неделю. В первых двух ДТП автомобили двигались со спецсигналами и звуковым сопровождением, информация по ДТП 16 октября еще уточняется.