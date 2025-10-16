Спасатели деблокировали одного из пострадавших после ДТП с автобусом в Приамурье

Автобус перевозил 48 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Амурской области деблокировали одного из пострадавших пассажиров в автобусе с рабочими, который попал в ДТП в Свободненском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Предварительно установлено, что в результате опрокидывания автобуса, в котором находились 48 пассажиров, одного человека деблокировали сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.