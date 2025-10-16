В Приамурье в ДТП с автобусом погиб человек

Еще 45 человек госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

© Telegram-канал прокуратуры Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Один человек умер после аварии с автобусом, перевозившем рабочих в Амурской области. Еще 45 человек госпитализированы с различными травмами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как уточнили в пресс-службе, предварительно, из-за выезда на встречную полосу движения столкнулись автомобиль марки Toyota Probox и пассажирский автобус, перевозивший более 50 человек, которые работают вахтовым методом на амурском газохимическом комплексе. После автобус съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате 46 пассажиров автобуса доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, где один человек умер. Водителю легкового автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

Авария произошла утром 16 октября на подъезде к городу Свободному. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту произошедшего, поставили на контроль в прокуратуре Амурской области.

Кроме того, надзорный орган проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.