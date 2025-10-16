Мэру Новосибирска внесли представление из-за отопительного сезона

Прокуратура региона провела проверку и установила, что сроки подачи отопления жилым домам нарушены

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву в связи с ненадлежащим контролем за прохождением отопительного сезона в городе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

"В связи с ненадлежащим прохождением отопительного сезона в Новосибирске прокурор города внес представления мэру города, а также руководителям АО СГК и ООО НТСК, потребовав в кратчайшие сроки устранить допущенные нарушения закона. Прохождение отопительного сезона находится на ежедневном контроле органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Областная прокуратура провела проверку и установила, что сроки подачи отопления жилым домам нарушены. На четырех объектах реконструкции тепловых сетей работы по переврезке сетей не завершены, в массовом порядке не восстановлено благоустройство, в том числе по ремонтным работам, выполненным еще в 2024 году. По версии ведомства, мэрией достаточных мер по решению этих вопросов не принято.

Поводом для начала проверки стали обращения жителей с жалобами на проблемы с отоплением, длительное аварийное отключение горячего водоснабжения, ненадлежащая температура воды.