В Якутии оштрафовали пилота Ан-2, столкнувшегося с горным хребтом

Сумма штрафа составила 150 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Пилот самолета Ан-2 осужден в Якутии за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, он выплатит штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось 24 августа 2024 года. На борту самолета находились три члена экипажа и восемь пассажиров. Пострадавших не было.

"В Республике Саха (Якутия) осужден командир воздушного судна. Усть-Майский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - говорится в сообщении. - Воздушное судно Ан-2 разрушилось, что повлекло причинение ущерба его собственнику в размере 3,8 млн рублей. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей".

Судом установлено, что командир воздушного судна Ан-2 принял необоснованное решение о вылете с посадочной площадки Солнечный. При наборе высоты из-за ошибки в технике пилотирования произошло столкновение самолета с горным хребтом.

Приговор в законную силу не вступил.