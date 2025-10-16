В четырех районах Ростовской области уничтожили БПЛА
02:52
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в четырех районах Ростовской области.
Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Ночью наши силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском и Верхнедонском районах. Никто из людей не пострадал. Последствий на земле не зафиксировано", - говорится в сообщении.