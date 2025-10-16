Несколько БПЛА сбили на подлете к Воронежской области
02:57
ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Силы ПВО на подлете к Воронежской области уничтожили несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.