Несколько БПЛА сбили на подлете к Воронежской области

Пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Силы ПВО на подлете к Воронежской области уничтожили несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.