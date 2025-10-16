В Чернигове на Украине вновь произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
03:56
обновлено 04:04
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Взрывы вновь раздались в Чернигове на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".
Позже еще об одной серии взрывов сообщило агентство ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1").
Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в Черниговской и части Сумской области. При этом она отменена в остальных регионах Украины.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.