В Чернигове на Украине вновь произошли взрывы

Воздушная тревога действует в Черниговской и части Сумской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Взрывы вновь раздались в Чернигове на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Позже еще об одной серии взрывов сообщило агентство ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1").

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Черниговской и части Сумской области. При этом она отменена в остальных регионах Украины.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.