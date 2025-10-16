В Новосибирске приостановили работу фирмы из-за загрязнения воздуха

У предпринимателя есть 10 месяцев на устранение нарушений

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Деятельность организации, которая занимается изготовлением тротуарной плитки в Новосибирске, приостановлена из-за негативного воздействия на экологию. У предпринимателя есть 10 месяцев на устранение нарушений, сообщили в областной прокуратуре.

"Ленинский районный суд Новосибирска с требованиями прокурора согласился, предоставив предпринимателю 10 месяцев для устранения нарушений. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и в качестве обеспечительных мер запретил предпринимателю осуществлять производственную деятельность до устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о компании "Сибарус". По версии прокуратуры, предприниматель, игнорируя неоднократные предписания органа контроля, не принял мер к проведению инвентаризации источников выбросов в воздух загрязняющих веществ, что влечет бесконтрольное загрязнение атмосферы.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по пыли в воздухе зафиксировано в Кировском (2,1 ПДК) и Заельцовском (2,4 ПДК) районах.