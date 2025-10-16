Племянника Католикоса всех армян арестовали на два месяца

Суд также ограничил посещения главы Арагацотнской епархии армянской церкви епископа Мкртича до круга близких родственников

ЕРЕВАН, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Армении заключил под стражу на два месяца главу Арагацотнской епархии армянской церкви, епископа Мкртича, ограничив также посещения священнослужителя до круга близких родственников. Об этом сообщил журналистам адвокат священнослужителя Ерем Саркисян.

Мкртич Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина II.

"Суд, как я и прогнозировал, удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу на два месяца [Мкртчича Прошяна]. По сути, также ограничил свидания за исключением близких родственников, то есть мамы, папы. Посчитал нецелесообразным альтернативные меры пресечения в виде залога или домашнего ареста", - сказал адвокат после заседания суда.