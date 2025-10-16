При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородском районе пострадал человек

Мужчину доставили в городскую больницу №2 Белгорода

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

"В селе Красный Октябрь вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.