При атаке БПЛА на автомобиль в Белгородском районе пострадал человек
Редакция сайта ТАСС
05:42
БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В селе Красный Октябрь вражеский беспилотник ударил по автомобилю. Ранен водитель. Мужчину с ранением руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.