В Ленобласти задержали работницу салона связи за продажу данных на Украину

Задержанная передала сведения об 11 абонентах, получив от кураторов по 3 тыс. рублей за каждого

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция в Бокситогорском районе Ленинградской области задержала 21-летнюю работницу салона сотовой связи, которая за вознаграждение передавала кураторам с Украины персональные данные абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Установлено, что в сентябре 2025 года фигурантка, являясь специалистом офиса продаж оператора мобильной связи, находясь на рабочем месте в офисе в городе Бокситогорске на улице Металлургов, фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами, содержащими персональные данные граждан, и через мессенджер передавала их за денежное вознаграждение кураторам с Украины", - говорится в сообщении.

С целью конспирации для доступа к базе данных девушка использовала учетную запись, принадлежащую начальнице офиса.

Всего задержанная передала сведения об 11 абонентах, получив от кураторов по 3 тыс. рублей за каждого.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ).