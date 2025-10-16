В Приморье объявили перерыв по иску ГП РФ к рыболовецкому колхозу "Восток-1"

Дату следующего заседания назначили на 24 октября

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Перерыв объявлен до 24 октября 2025 года по иску Генеральной прокуратуры РФ к рыболовецкому колхозу "Восток-1", сообщили ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края.

"Перерыв в заседании. Дата и время судебного заседания - 24.10.2025", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что от Генеральной прокуратуры РФ поступило ходатайство об уточнении исковых требований.

Ранее ГП РФ подала в Приморский арбитражный суд иск к колхозу "Восток-1" о признании недействительными заключенных с Росрыболовством договоров о квотах на добычу водных биоресурсов на 37 млрд рублей. В числе ответчиков также иностранные компании Global Seafood Corporation, North Pacific Corporation, Oriental Pacific Co. Ltd и физические лица. Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" на время рассмотрения иска.

23 сентября Арбитражный суд Приморья рассмотрел заявление колхоза "Восток-1" о замене обеспечительных мер в рамках дела по исковому заявлению Генпрокуратуры. Арест было определено наложить на все движимое, в том числе суда, а также недвижимое имущество колхоза, а также на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции), также другие ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках, кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) в пределах цены иска в размере 37 млрд 628 млн 130 тыс. рублей. При этом были уточнены исключения.

До 20 октября объявлен по иску Росрыболовства к рыболовецкому колхозу "Восток-1". Росрыболовством был подан иск о досрочном расторжении договора о закреплении доли квоты добычи водных биологических ресурсов с рыболовецким колхозом "Восток-1".