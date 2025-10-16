В ЛНР с начала 2025 года выявили 4 тыс. нарушений в сфере миграции

Всего на миграционном учете в республике состоит 3,7 тыс. человек

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. В ЛНР выявили 4 тыс. административных правонарушений в сфере миграции с начала 2025 года. Как сообщил ТАСС начальник УВМ МВД по республике Руслан Найда, всего на миграционном учете в республике состоит 3,7 тыс. человек.

"По состоянию на 30 сентября 2025 года на территории Луганской Народной Республики на миграционном учете состоят 3 707 иностранных граждан, из них 90% мужчин и 10% женщин. Большая часть - это граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Киргизии, Казахстана, а также граждане Украины. <…> Выявлено 4 тыс. административных правонарушений в сфере миграции", - сказал он.

Найда добавил, что на территории ЛНР по видам на жительство постоянно проживает 735 иностранцев. При этом большая часть иностранных граждан на территории республики - трудовые мигранты, задействованные в восстановлении инфраструктуры ЛНР.

По его словам, в целом миграционная обстановка в ЛНР характеризуется как "относительно стабильная".