В Вологде 11 человек подозревают в незаконной организации азартных игр

Трое подозреваемых задержаны

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Вологодской области/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконной организации азартных игр возбуждено в Вологде. Среди подозреваемых - 11 местных жителей, 3 из них задержаны, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"Возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр. 11 жителей областного центра подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, незаконная игорная деятельность велась в нескольких помещениях на территории Вологды с использованием игровых аппаратов и персональных компьютеров. В ходе совместной операции с сотрудниками областных управлений ФСБ и МВД, при сопровождении бойцов Росгвардии, следствием проведены обыски в местах проживания фигурантов и в помещениях, используемых ими в преступных целях. Трое подозреваемых задержаны, решается вопрос о заключении под стражу.

По информации пресс-службы УМВД по области, правоохранители задержали четырех организаторов и семь участников незаконной деятельности, провели обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела, а также обнаружили и изъяли в одном из боксов гаражного комплекса на ул. Гагарина более 60 единиц игорного оборудования.

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 1,5 млн рублей.