Латвия выдворит россиянина за ролики об армии России в TikTok

Сергей Хроменков на видео поддерживал ВС РФ и демонстрировал запрещенную в Латвии георгиевскую ленту и российский флаг

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Курземский окружной суд в латвийском городе Вентспилс приговорил гражданина России Сергея Хроменкова к одному году лишения свободы и последующему выдворению из Латвии за публикацию видеороликов в социальной сети TikTok. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, суд установил, что в опубликованных видеороликах Хроменков выражал поддержку действиям российских вооруженных сил на территории Украины и демонстрировал запрещенную в Латвии георгиевскую ленту и флаг РФ. На судебном заседании россиянин вину не признал, утверждая, что его высказывания являлись реакцией на дискриминацию русскоязычного населения в балтийской республике.

Как отмечает портал, по окончании срока заключения Хроменков будет выдворен из Латвии и в течение четырех лет не сможет въезжать на ее территорию.