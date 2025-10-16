В Узбекистане осудили участвовавшего в СВО мужчину

Обвиняемого направили в колонию общего режима на три года и один месяц

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Суд в Джизакской области приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы гражданина Узбекистана, проходившего службу в зоне специальной военной операции. Копия приговора есть в распоряжении ТАСС.

Отмечено, что мужчина признан виновным по статье 154 (наемничество) и части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 1 (один) месяц <...>. Наказание отбывать в колониях общего режима", - сказано в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2023 году фигурант выехал в Россию на заработки, а затем из-за финансовых сложностей заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен на военную службу водителем в одной из воинских частей. После прохождения трехмесячной подготовки его направили в зону военного конфликта, где он занимался доставкой топлива, продовольствия и одежды, но не участвовал в боевых действиях. В мае 2024 года он получил гражданство РФ, купил квартиру и стал работать на стройке, однако затем у него снова возникли материальные трудности. Мужчина во второй раз заключил контракт с Минобороны РФ, после чего был направлен в другую военную часть, где занимался охраной от беспилотников. Через месяц службы он обратился в военный госпиталь в Москве, а после выздоровления вернулся в Узбекистан, где был задержан.

Из материалов дела также следует, что фигурант повредил свой загранпаспорт и получил гражданство РФ, не обращаясь с заявлением о выходе из гражданства Узбекистана в официальные органы страны.