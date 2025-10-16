В Оренбургской области в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик на трассе в Оренбургской области, в результате чего один человек погиб и трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что 40-летний водитель, управляя автомобилем марки Omoda, допустил наезд на стоящий на обочине автомобиль "Газон Луидор". <…> В результате ДТП 45-летний пассажир легкового автомобиля Omoda от полученных травм скончался на месте. Водитель автомобиля Omoda и еще два его пассажира с различными телесными повреждениями госпитализированы", - сказано в сообщении.

ДТП произошло на автодороге Шарлык - Новосергиевка. По предварительным данным полиции, грузовик находился на обочине, выставив знак аварийной остановки.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы. По результатам расследования будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.