В Молдавии задержали переплывшего Днестр уклониста с Украины

Он попросил предоставить ему убежище

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Гражданин Украины переплыл пограничную с Молдавией реку Днестр, был задержан пограничниками, после чего попросил предоставить ему убежище. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии, сотрудники которой его задержали.

"Пограничники пункта "Тудора-1" во время патрулирования на реке Днестр заметили человека на надувной лодке, направлявшегося к молдавскому берегу со стороны Украины. Позже было установлено, что иностранец - 35-летний гражданин Украины, который пытался незаконно проникнуть в Республику Молдова. После задержания нарушитель попросил предоставить ему убежище в Молдавии", - сообщил Telegram-канал погранполиции.

С начала конфликта на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через границу с помощью граждан Молдавии. Как сообщал экс-глава МВД Молдавии Адриан Эфрос, за это время было заведено более 800 уголовных дел, связанных с незаконной миграцией с Украины. Со своей стороны, глава пограничной полиции республики Руслан Галушка заявил в интервью телеканалу TV-8, что количество украинских уклонистов, бежавших в Молдавию от мобилизации, за последний год выросло в два с половиной раза из-за ухудшения ситуации на фронте в соседней стране. По его словам, за этот период зарегистрировано около 20 тыс. таких нарушений.

Галушка отметил, что нарушители переходят молдавскую границу и не стремятся прятаться, так как сразу просят убежища в Молдавии, что не позволяет привлечь их к ответственности за нелегальный переход границы. По его словам, в большинстве своем эти люди затем перебираются в страны ЕС. Для усиления молдавской границы западные доноры снабдили пограничников приборами ночного видения и беспилотниками.