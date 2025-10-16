Экс-замначальника Генштаба ВСУ предъявили заочное обвинение за обстрелы ДНР

Принимаются меры к розыску Артура Артеменко

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи СК предъявили заочное обвинение бывшему заместителю начальника Генштаба ВС Украины Артуру Артеменко за многочисленные обстрелы населенных пунктов ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"С учетом совокупности собранных доказательств заочно предъявлено обвинение бывшему заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артуру Артеменко, занимавшему указанную должность с февраля 2017 года по июль 2019 года. По данным следствия, выполняя его преступные указания, военнослужащие ВСУ осуществили многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, в результате которых ранены и погибли 222 человека, в том числе 17 детей, а также разрушены более 130 объектов гражданской инфраструктуры. Принимаются меры к его розыску и аресту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что следователи СК России продолжают работу с задержанными военнослужащими ВСУ, в ходе которой выявляют новые факты их преступной деятельности в отношении мирных жителей. "Например, установлено, что 6 апреля 2022 года военнослужащие полка "Азов" (организация запрещена на территории РФ) Давид Москаев и Александр Биляев, находясь в частном доме Мариуполя, установили вблизи забора растяжку, состоящую из двух гранат Ф-1. На следующий день гражданский мужчина задел нить растяжки, в связи с чем произошла детонация двух гранат. От полученных осколочных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Впоследствии Москаев погиб, а следственные действия с участием Биляева в настоящее время продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.