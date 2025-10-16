В Дагестане ограничили движение по участку трассы "Кавказ" из-за ДТП с фурой

Ограничения снимут ориентировочно в 13:00 мск

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта на 917-м км федеральной автодороги "Кавказ" временно ограничен из-за опрокидывания фуры, груженной товаром. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

"На федеральной автодороге "Кавказ" временно ограничено движение! На 917-м км ФАД "Кавказ", на территории Дербентского района, опрокинулась фура Scania, груженная товаром. В связи с этим движение транспорта организовано по одной стороне дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ориентировочное время полного открытия движения - 13:00 мск. Сотрудники ГАИ принимают необходимые меры для устранений последствий ДТП и обеспечения безопасности движения.