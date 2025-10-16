Житель Крыма получил три года колонии за призывы убивать русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал виновным жителя Бахчисарайского района в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете и приговорил его к трем годам исправительной колонии общего режима. Мужчина призывал убивать русских, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Вынесен приговор суда жителю Бахчисарайского района Апкелямову Адилю Наримановичу, 2004 года рождения, <…> за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности в сети Интернет. Установлено, что подсудимый с использованием аккаунта в мессенджере Telegram публиковал тексты с призывами к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, - русских. Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сроком на три года.

Уточняется, что Апкелямов был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по ч. 2 ст. 205.2 и 280 УК РФ.