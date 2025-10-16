В Японии три вертолета ВС США совершили экстренную посадку в аэропорту

Информации о пострадавших не поступало

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Три американских военных вертолета совершили экстренную посадку в аэропорту японского города Такамацу на западе страны. Об этом сообщило агентство Киодо.

Информации о пострадавших не поступало. Причины экстренной посадки в настоящее время также не указываются.

В Японии периодически происходят мелкие инциденты, связанные с военной авиацией США, дислоцированной в стране, что вызывает недовольство и обеспокоенность у местного населения и региональных властей.