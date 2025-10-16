В Приамурье 14 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Один из них находится в тяжелом состоянии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. В Приамурье госпитализированы 14 человек после аварии с участием автобуса, в котором находилось более 50 вахтовиков. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Амурской области.

"Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано. 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один - в реанимации в тяжелом состоянии, будет переведен в областную больницу для дальнейшего лечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после появления информации о ДТП в Свободненскую больницу была направлена бригада Территориального центра медицины катастроф в составе врачей Амурской областной клинической больницы. Совместно с медиками Свободненской больницы они оперативно оказали необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим.

Авария произошла утром 16 октября на 19-м км подъезда к городу Свободному. Легковой автомобиль Toyota Probox столкнулся с автобусом, который перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. После этого автобус съехал с дороги и перевернулся. Все пассажиры автобуса были иностранцами, сотрудниками компании Yamata. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).