В Тамбове задержали главу концессионной компании

Алексею Сабадашу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 16 октября. /ТАСС/. Директор управляющей компании "Маяк" Алексей Сабадаш, выступающий концессионером при строительстве социального комплекса для престарелых и инвалидов "Серебряная долина" в селе Отъяссы Тамбовской области, задержан по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сабадаш задержан в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве дома-интерната "Серебряная долина" в селе Отъяссы", - сообщили в УМВД, уточнив, что обвинение ему пока не предъявлено, Сабадаш проходит как подозреваемый.

Как уточнили ТАСС в Ленинском районном суде Тамбова, Сабадашу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря.

Концессионное соглашение о строительстве социального комплекса для пожилых граждан и инвалидов на 150 мест "Серебряная долина" было заключено между правительством Тамбовской области и подмосковным ООО "Управляющая компания "Маяк" в лице генерального директора Алексея Сабадаша в декабре 2022 года. Реализация проекта оценивалась в 919,8 млн рублей, из них около 685 млн были выделены из федерального бюджета по нацпроекту "Демография", еще 14 млн из областного, порядка 220 млн должен был вложить инвестор. Строительство началось в 2023 году и должно было завершиться в 2025 году, но экс-губернатор Максим Егоров ставил задачу сделать это раньше - в 2024 году.

В апреле 2025 года глава региона Евгений Первышов сообщил в ходе совещания в областном правительстве, что у него "возникли вопросы по этому объекту", в частности при расходовании средств "не подтверждалась сумма в размере 300 млн рублей". В связи с чем Первышов написал заявление в правоохранительные органы для проведения комплексной проверки, которая закончилась возбуждением уголовного дела.

Социальный комплекс "Серебряная долина" позиционировался властями региона как пансионат повышенной комфортности для пожилых людей. Ожидалось, что комплекс будет рассчитан на 150 мест, состоять из двух жилых корпусов, которые соединят отапливаемой галереей. Концессия была рассчитана на 15 лет. Алексей Сабадаш является не только директором "УК "Маяк", но и председателем правления Ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода "Патронаж".