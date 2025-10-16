Суд Москвы второй раз вернул юристу Трещеву его иск к Пугачевой

Ветеран просил признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца

Алла Пугачева © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тверской районный суд Москвы вернул очередное исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил вернуть исковое заявление", - сказали в суде.

Это уже второй иск, который был возвращен юристу. Еще два аналогичных иска в других судах Москвы оставлены без движения. Как отмечали в пресс-службе суда, Трещев просил признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.