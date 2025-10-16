Замглавврача больницы в Поморье подозревают в подлоге

В частности, подозреваемая внесла в электронную систему отчетности ложные сведения о числе людей, прошедших диспансеризацию

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель главврача больницы Архангельской области подозревается в должностном злоупотреблении служебном подлоге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача одной из больниц Архангельской области, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - указано в сообщении.

Установлено, что осенью 2023 года подозреваемая организовала внесение в электронную систему отчетности ложных сведений о числе лиц, прошедших диспансеризацию. Медучреждение необоснованно получило из фонда ОМС около 400 тыс. рублей. Также подозреваемая организовала внесение ложных сведений в табели учета рабочего времени, чтобы скрыть отсутствие врача-онколога на рабочем месте. Идет следствие.