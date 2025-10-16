Europa Press: картина Пикассо пропала в Испании

Полиция ведет расследование

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании ведут расследование в связи с исчезновением картины испанского художника Пабло Пикассо во время транспортировки. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По их информации, 57 работ различных авторов хранились в Мадриде и должны были быть представлены на выставке в культурном центре города Гренада на юге Испании. Несмотря на строгое соблюдение условий хранения, картина Пабло Пикассо исчезла во время транспортировки. В настоящий момент неизвестно, на каком этапе могла произойти потеря картины, национальная полиция Испании ведет расследование произошедшего.

По информации газеты Ideal, речь идет о картине "Натюрморт с Гитарой" (1921), застрахованной на сумму около 600 тыс. евро.