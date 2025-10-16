В Крыму арестовали четырех членов женской ячейки террористической организации

В ходе подпольных собраний они вербовали в свои ряды новых сторонников

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца четырем ранее задержанным женщинам, входившим в женскую ячейку международной террористической организации. Об этом журналистам сообщили в управлении ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее говорилось об аресте двух членов организации.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму четырех членов женской ячейки международной террористической организации, распространявших среди крымских мусульман идеологию этой организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовавших в свои ряды новых сторонников. По местам их проживания обнаружили запрещенную пропагандистскую литературу.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.

В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлена информация об аресте еще двух фигуранток.