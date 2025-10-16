На востоке Сирии при подрыве автобуса с нефтяниками погибли четыре человека

Сирийское Минэнерго сообщило о террористической вылазке около нефтяного объекта в провинции Дейр-эз-Зор

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики Сирии сообщило о террористической вылазке в районе нефтяного объекта в восточной провинции Дейр-эз-Зор. В результате подрыва автобуса с нефтяниками погибли четверо охранников и еще девять специалистов получили ранения, говорится в заявлении ведомства, переданном агентством SANA.

В нем указывается, что нападение на автобус было совершено, когда он двигался по шоссе между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Меядин.

"Подлый теракт не помешает работникам нефтяной отрасли продолжать выполнять свой национальный долг и обеспечивать непрерывность производства, - подчеркивается в тексте. - Подобные атаки являются частью отчаянных попыток сорвать усилия правительства по восстановлению инфраструктуры и реконструкции предприятий энергетического сектора Сирии".

Министерство выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

8 октября министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир проинспектировал нефтяное месторождение Эт-Тайм в провинции Дейр-эз-Зор и ознакомился с ходом работ по увеличению нефтедобычи.