В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с несколькими автомобилями
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве было затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП было затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Позднее в департаменте транспорта города сообщили о восстановлении движения.
"Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено", - говорится в сообщении.
