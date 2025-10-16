В Лефортовском тоннеле произошло ДТП с несколькими автомобилями

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле в Москве было затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в районе ДТП было затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее в департаменте транспорта города сообщили о восстановлении движения.

"Движение на внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) восстановлено", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (14:52 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.