При атаках БПЛА в Белгородской области пострадали три человека

Также повреждения получили дом и гараж

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. В Белгородском районе и Грайворонском округе Белгородской области пострадали трое мирных жителей при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Доброе Грайворонского округа в результате ночной атаки беспилотника пострадала женщина. Почувствовав недомогание, она вызвала скорую помощь. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. В поселке Октябрьский Белгородского района два мирных жителя пострадали от удара дрона по парковке социального объекта", - отметили в оперштабе. Медики в Октябрьской районной больнице диагностировали пострадавшему мужчине минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, женщине - минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения рук и ноги, им оказывается вся необходимая помощь.

В Грайворонском округе от удара БПЛА по парковке социального объекта загорелись два легковых автомобиля, пожарные их потушили, в результате атаки БПЛА также выбиты окна в частном доме, на территории еще одного частного дома поврежден гараж.