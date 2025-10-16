Начальника уголовного розыска ульяновского УМВД поместили под стражу

Сергей Дикамов подозревается в коррупционном преступлении

УЛЬЯНОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд поместил под стражу начальника уголовного розыска управления МВД России по Ульяновской области Сергея Дикамова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 13 декабря включительно", - сказала собеседница агентства. Она также уточнила, что Дикамову вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

14 октября в правоохранительных органах ТАСС сообщили о задержании начальника уголовного розыска. Эту должность занимает полковник полиции Сергей Дикамов. Собеседник агентства уточнял, что он доставлен в региональный СК по подозрению в коррупционном преступлении.

В пресс-службе управления МВД России по Ульяновской области 15 октября сообщали журналистам, что были выявлены факты противоправных действий должностного лица, фамилия которого не уточняется. По предварительной информации ведомства, задержанный в 2023 и 2024 годах, будучи на тот момент руководителем одного из территориальных отделов внутренних дел города Ульяновска, совершил ряд противоправных действий. Руководство УМВД России по Ульяновской области по данному факту назначило служебную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.