В Брянской области осудили экс-руководителей муниципального предприятия

Их приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 16 октября. /ТАСС/. Карачевский районный суд Брянской области назначил по восемь лет колонии бывшим руководителям МУП КГП "Коммунальное хозяйство" В. Филину и Н. Лосенковой по делу о злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Карачевский районный суд вынес приговор в отношении В. Филина и Н. Лосенковой - бывших руководителей МУП КГП "Коммунальное хозяйство". <...> С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновных к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей. Отбывать наказание Филину предстоит в колонии строгого режима, а Лосенковой - в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными по ст. 290 УК РФ (получение взятки), Лосенкова, помимо этого, - по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).

По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Брянской области, установлено, что с июня 2022 года по март 2024 года двое жителей Карачевского района, занимая руководящие должности в муниципальном предприятии, незаконно получали деньги от предпринимателей, оказывающих услуги по погребению, в общей сумме более 200 тыс. рублей. Также одна из фигурантов в 2023 году подготовила документы о якобы отбытии осужденными обязательных работ за проведение работ у нее дома.

По информации объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, в собственность государства конфискованы деньги, полученные в результате совершения преступлений. Приговор в законную силу еще не вступил.