В Краснодаре автомобиль въехал в отделение банка

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Краснодаре не справился с управлением и въехал в здание отделения банка, никто не пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по городу.

"Сегодня 37-летний житель города Томска, управляя автомобилем марки "Лада Приора", двигался по улице Севастопольской со стороны улицы Артиллерийской, при пересечении улицы Северной не справился с управлением и допустил наезд на здание, на первом этаже которого находится помещение банка", - говорится в сообщении.

В УМВД добавили, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель пытался скрыться с места аварии, у него имелись признаки опьянения. Полиция проводит проверку.