Участника нападения на полицейских в селе Чечни осудили на 16 лет

Инцидент произошел в 2004 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника банды, которая в 2004 году совершила нападение на полицейских в селе Автуры Чеченской Республики, Усмана Эльсанова к 16 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Подсудимый с целью участия в вооруженной борьбе против федеральных сил и структур власти добровольно вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. 12 июля 2004 г. примерно в 22:00 Эльсанов совместно с другими участниками банды, имея при себе автомат, прибыл на установленное место, где занял огневую позицию, намереваясь открыть огонь по сотрудниками полиции и военнослужащим при их появлении. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, остальные участники банды Абдулвадудова окружили расположенные в селе Автуры здания, в которых находились силовики, и обстреляли их, после чего подожгли одно из зданий и находившиеся возле них автомобили.

