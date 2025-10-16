В Орловской области экс-главу Болхова приговорили к исправительным работам

Владимира Авилова и его заместителя Ирину Казакову обвинили в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 16 октября. /ТАСС/. Болховский районный суд Орловской области назначил исправительные работы экс-главе города Болхова Владимиру Авилову и его заместителю Ирине Казаковой на 2 и 1,5 года соответственно по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинения суд признал должностных лиц виновными в совершении инкриминируемого им преступления и назначил им наказание в виде исправительных работ: Авилову - на 2 года с удержанием 10% заработка в доход государства, Казаковой - на 1 год 6 месяцев с удержанием 0,5% заработка в доход государства", - сказано в сообщении. В нем также отмечается, что Авилов лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий и функций представителя власти, на 2,5 года, Казакова - на 2 года.

Фигуранты дела признаны виновными по пп. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, следствие и суд установили, что в апреле 2023 года администрацией Болхова был заключен контракт с компанией на выполнение благоустройства парка "Болховкин луг" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Глава города и его заместитель, отвечавшие за приемку, знали, что работы проведены некачественно, не в полном объеме и не в соответствии с проектно-сметной документацией. Однако документы о принятии работ по объекты были подписаны в декабре 2023 года. По данным пресс-службы, подрядчику было перечислено 66 млн рублей, оплата за некачественно выполненные работы составила более 11 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области, а также материалам прокуратуры региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры области, государственное обвинение считает назначенное наказание чрезмерно мягким, в связи с чем будет рассмотрен вопрос об обжаловании приговора в апелляционном порядке. Уголовное дело в отношении гендиректора подрядной организации рассматривается судом, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).