В Казани мужчина открыл стрельбу из травматического оружия

По сообщениям очевидцев, он выстрелил в область живота, лица и грудной клетки пострадавшего

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по улице Тэцевской в Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

"Сегодня в районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на вид около 40 лет, выйдя из автомобиля, произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля "Москвич", - говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, выстрелы были произведены в область живота, лица и грудной клетки пострадавшего. На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.

"Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.