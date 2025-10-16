ČTK: два человека погибли при стрельбе в Чехии

Полицейские задержали подозреваемого

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла в городе Смржовка на севере Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на полицию.

По его данным, один человек при стрельбе получил тяжелые ранения. Стрельба произошла у территории одной из школ города, но она, согласно полиции, не связана с этим учебным заведением. Полицейские задержали подозреваемого. Других подробностей не приводится.