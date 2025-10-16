Главу нацконгресса Смоленской области осудили по делу о взятках энергетикам

Фаика Алиева приговорили к четырем годам колонии и штрафу в размере 8,4 млн рублей

СМОЛЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Глава национального конгресса Смоленской области, предприниматель Фаик Алиев приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 8,4 млн рублей по делу о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Ленинский районный суд Смоленска вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя. Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и незаконное бездействие в крупном размере)", - сообщили в надзорном органе.

Как уточнили ТАСС в суде, речь идет о предпринимателе Фаике Алиеве, который также является главой национального конгресса Смоленской области. Ранее прокурор Смоленской области Александр Спицин сообщил ТАСС, что в регионе была пресечена масштабная коррупционная схема, в ходе которой сотрудники электросетевой компании на протяжении семи лет брали взятки от предпринимателей, чтобы скрыть хищение электричества на крупных предприятиях, в отелях, ресторанах и жилых домах. Общая сумма взяток, по предварительным данным, превысила 6 млн рублей. Одним из фигурантов уголовное дела энергетиков также стал Алиев.

Судом установлено, что с марта 2020 года по декабрь 2024-го Алиев, будучи владельцем гостиничного комплекса и торгового центра, передал взятку должностному лицу ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" в сумме 846 тыс. рублей.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил предпринимателя к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 8 465 000 рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.