В Мурманской области в ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. В Мурманской области один человек погиб, еще трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса на популярной среди туристов автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, сегодня в дневное время в районе 75-го км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Fiat Ducato. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2112 погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель и два пассажира автомобиля Fiat получили травмы, с которыми доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ допустил выезд на встречную полосу дороги.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.

Автодорога Кола - Серебрянские ГЭС - это важная магистраль, которая ведет к комплексу Серебрянских ГЭС и Кольской ВЭС, а также связывает центр региона с поселком Туманный и популярным среди туристов селом Териберка.