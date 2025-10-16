В Петербурге задержали жену директора стройфирмы по делу о хищении

Имущественный ущерб потерпевшим составил более 600 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге задержал третью фигурантку уголовного дела о хищении более 600 млн рублей при строительстве жилых домов. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, задержана жена арестованного в прошлом году гендиректора строительной фирмы "ЦКС".

"В настоящее время по делу также привлечена жена генерального директора, которая являлась одним из учредителей компании и распоряжалась финансами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина уже заключена под стражу. Ранее суд арестовал ее мужа (об аресте Анатолия Гончарова ТАСС сообщал в ноябре 2024 года) и его родного брата, ранее занимавшего в компании должность директора по строительству.

По версии следствия, представители фирмы-застройщика заключали договоры с гражданами на строительство жилых домов по индивидуальным проектам, но не выполнили в срок взятые на себя обязательства и не вернули заказчикам деньги. Своими действиями злоумышленники причинили имущественный ущерб потерпевшим на общую сумму более 600 млн рублей.