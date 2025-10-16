После выявления случаев кишечной инфекции у детей в Арзамасе завели дело

В ходе расследования допрашивают свидетелей, в том числе руководство и персонал школы

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, возбуждено после выявления случаев кишечной инфекции у учащихся в городе Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Арзамасу следственного управления СК России по Нижегородской области по сообщению об ухудшении самочувствия детей, обучающихся в одной из местных школ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - отмечается в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела сотрудниками СК России допрашиваются свидетели, в том числе руководство и персонал школы. Запрошена документация об оказании услуг по предоставлению питания детям в школьной столовой и устанавливается точное количество пострадавших. Инциденту будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что зарегистрированы восемь случаев кишечной инфекции, четверо семиклассников 12 и 13 лет были госпитализированы, один из них выписан домой. По данным Щелокова, всего на контроле до 15 обращений в больницу от родителей учащихся. Мэр также добавил, что у всех детей взяты пробы для исследований.