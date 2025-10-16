В Мексике дроны атаковали здание прокуратуры в Тихуане

Жертв и пострадавших нет

МЕХИКО, 16 октября. /ТАСС/. Здание прокуратуры мексиканского штата Нижняя Калифорния в городе Тихуана подверглось атаке дронов, оснащенных взрывчатыми устройствами. Об этом сообщило издание Milenio со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 15 октября в районе Плаяс-де-Тихуана. В результате взрывов повреждены здание прокуратуры, несколько служебных и частных автомобилей. Жертв и пострадавших нет.

Следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты взрывных устройств, которые, предположительно, были сброшены с дронов. Власти активировали протоколы экстренного реагирования и проводят расследование, чтобы установить виновных.

Генпрокуратура подчеркнула, что принадлежащие ей дроны не использовались в инциденте и находятся под контролем сотрудников.

Ранее издание Milenio сообщало, что члены мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) прошли подготовку на территории Украины, где обучались использованию беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях. Боевики CJNG ездили на Украину, где переняли методы ведения боя, характерные для современных военных конфликтов, включая тактику применения дронов для нанесения точечных ударов. Обучение проходило в зоне вооруженного конфликта, что обеспечило картелю доступ к реальному боевому опыту.