В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня вечером вражеский дрон атаковал легковой автомобиль между селом Макрушино и поселком Рулитино Беловского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина", - написал он.

Пострадавший доставлен в больницу, ему оказали всю необходимую помощь.