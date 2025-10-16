В Курской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
15:30
КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автомобиль в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.
"По предварительной информации, сегодня вечером вражеский дрон атаковал легковой автомобиль между селом Макрушино и поселком Рулитино Беловского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина", - написал он.
Пострадавший доставлен в больницу, ему оказали всю необходимую помощь.