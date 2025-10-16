Экс-совладельца "Алтаймясопром" приговорили к семи годам по делу о мошенничестве

Юган будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего совладельца ООО "Алтаймясопром" Александра Югана по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Мещанского районного суда города Москвы ранее судимый Юган Александр Матвеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом", - сообщили в пресс-службе без уточнения суммы штрафа.

В пресс-службе также сообщили, что гражданский иск потерпевшего удовлетворен.