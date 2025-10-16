В Карелии 15-летнюю обвиняемую в покушении отправили под домашний арест

Ей также установили ограничения в общении с потерпевшим и свидетелями по уголовному делу

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения 15-летней девочке, обвиняемой в покушении на убийство. Ее отправили под домашний арест до 14 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"По итогам судебного заседания ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 14 декабря 2025 года с одновременным установлением ограничений в общении с потерпевшим и свидетелями по уголовному делу, использовании средств связи и интернета (за исключением целей прохождения дистанционного обучения), получении и отправлении почтово-телеграфных отправлений", - сказано в сообщении.

По данным СК, 12 октября в Петрозаводске на проспекте Александра Невского в результате конфликта с несовершеннолетними девочками были причинены телесные повреждения двум мужчинам. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.